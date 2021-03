Eind januari konden we nog melden dat Hideo Kojima’s Death Stranding onderweg zou zijn naar de PlayStation 5, aldus Navtra op ResetEra. Onlangs is Navtra weer teruggekeerd op het forum om de geruchten verder aan te wakkeren.

Volgens hem/haar zou Death Stranding Extended Edition voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 al helemaal klaar zijn. Men had dan ook de verwachting dat Sony de game zou aankondigen tijdens State of Play vorige week, maar de onthulling laat duidelijk op zich wachten.

Kojima Productions en Sony hebben tot nu toe geen woord gerept over de komst van een nieuwe editie van Death Stranding, maar als we Navtra mogen geloven hoeven we daar niet lang meer op te wachten.

Who knows? It has been ready and done for a while now, though. Genuinely expected it to be revealed today. Same goes for LiS: True Colors. I’d give it one more month maybe.