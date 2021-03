Na maanden van stilte omtrent de toekomst van het platform kondigde Sony vorige week een next-generation versie van PlayStation VR aan. Tevens kon het Japanse bedrijf meteen vertellen dat de headset gepaard gaat met een nieuwe controller die enkele features van de DualSense controller zal kennen.

We weten inmiddels dat Sony dol is op het aanvragen van patenten en GI.biz ontdekte onlangs een stukje papierwerk wat ons een mogelijke eerste blik geeft op het nieuwe ontwerp van de (nog) naamloze controller.

Op de afbeelding hieronder kun je zien dat de inmiddels iconische lichtbol van de PlayStation Move controllers is verdwenen. Ook kunnen we een trigger zien die waarschijnlijk weerstand zal bieden bij het indrukken, net zoals de DualSense controller dat doet. Verder lijken de knoppen ook anders verdeeld te zijn over de controller en lijkt men gekozen te hebben voor een strap die je vastmaakt om je hand in plaats van je pols.

Let wel dat dit nog maar een patent is, en dus kan de uitwerking in het uiteindelijke product nog gaan verschillen. Vind je dit een gaaf design voor de nieuwe PS VR 2 controller?