De PlayStation 5 verscheen in november 2020 in ons kleine landje en sindsdien blijft de vraag naar een nieuwe voorraad groot. Vanwege het coronavirus zullen de meesten hoogstwaarschijnlijk online multiplayer of hooguit met mensen uit de eigen bubbel coöp/samen spelen. Sony richt haar pijlen op die laatste groep en deze nieuwe trailer zet een aantal games in de spotlights.

Zo zien we onder meer sporttitels als FIFA 21, NBA 2K21 en DiRT 5 voorbij komen. Ook de zombies van Call of Duty: Black Ops Cold War komen even langs en tot slot worden ook het leuke platform plezier van Sackboy: A Big Adventure en de chaotische keukentaferelen van Overcooked toegelicht. De trailer toont daarnaast de haptische feedback opties van de PS5.