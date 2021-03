Vorig jaar werd in september Dynasty Warriors 9: Empires aangekondigd door Koei Tecmo en sindsdien is het vrijwel volledig stil rondom dit project. Deze stilte wordt nu eindelijk doorbroken, maar helaas met slecht nieuws. Dynasty Warriors 9: Empires zal zich ook bij de lijst van uitgestelde games voegen.

De game is namelijk voor onbepaalde tijd uitgesteld, dus de release window van begin 2021 wordt niet langer gehaald. Via de onderstaande Tweet werd dit officieel bevestigd door Koei Tecmo. Hieronder kan je ook de volledige verklaring van ontwikkelaar Omega Force checken. Een reden voor uitstel wordt niet expliciet in het bericht aangegeven.