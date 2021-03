Resident Evil 8: Village ligt nog niet in de winkelrekken, maar dat belet bepaalde fans niet om alvast druk te speculeren over de verdere toekomst van de franchise. Capcoms horrorreeks doet het al een aantal games op rij behoorlijk goed, zowel bij critici als aan de kassa. Het achtste genummerde deel zal dan ook zeker niet de zwanenzang zijn van Resident Evil.

Een negende deel zal er ooit komen, daar twijfelt niemand aan. Blijkbaar is die game zelfs al in ontwikkeling. Als we AestheticGamer a.k.a. Dusk Golem – een insider die regelmatig accurate informatie over Resident Evil lekt – mogen geloven, was Resident Evil 9 in 2018 al in een vroege fase van pre-productie. De titel zou echter pas ten vroegste in 2024 uitkomen.

Wait until you find out that there was a period of time that RE:2, RE:3, RE8, Outrage, RE:4 & RE9 were all in development at the exact same time (late 2018). https://t.co/UMzFRSK7mt — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021