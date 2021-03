Little Hope is het tweede deel van Supermassive Games’ The Dark Pictures Anthology. Wij konden de horrorgame in oktober best waarderen en kijken dan ook uit naar het derde verhaal in de anthologie. Deze kersverse dosis interactief griezelplezier zal House of Ashes heten en nog dit jaar verschijnen. Tijd om het Little Hope hoofdstuk af te sluiten, dus.

Gamers met de titel in hun bezit kunnen dat nu met een gratis upgrade, die zowel de Curator’s Cut als een Friend’s Pass bevat. De Curator’s Cut geeft toegang tot nieuwe scènes en perspectieven, terwijl de Friend’s Pass je in staat stelt om de game-ervaring zonder extra kosten te delen met een vriend. De onderstaande trailer toont hoe dat in zijn werk gaat.