Review | SteelSeries Arctis 9 Wireless – De SteelSeries Arctis 7P heb ik een tijdje geleden kunnen reviewen. Die headset is een prima keuze voor mensen die fan zijn van een geluidssignatuur die wat koeler is met daarbij wat meer treble. Nu hebben we in de SteelSeries productlijn een andere kandidaat, de SteelSeries Arctis 9 Wireless headset, die de nadruk legt op draadloos gebruik zoals de naam al weggeeft. Nu bekijk ik in hoeverre de Arctis 9 verschilt met de Arctis 7P en wat het überhaupt nog meer in huis heeft.

SteelSeries design met een vleugje verbetering

De SteelSeries Arctis 9 Wireless deelt hetzelfde design als de meeste andere SteelSeries headsets. De headset heeft een stalen hoofdband, waarover een elastiek is gewikkeld die je kunt instellen naar hoe strak je het op je hoofd wil hebben. Het is net zoals de SteelSeries 7P, alleen zitten de earcups bij de Arctis 9 net even wat vaster om je oren heen. Dit is iets wat ik persoonlijk prettiger vind dan het wat lossere comfort van de Arctis 7P. Hoewel de Arctis 9 een paar gram zwaarder is dan de Arctis 7P, zit ook deze fijn en comfortabel op je hoofd. Niks op aan te merken.

Het controlepaneel is opgesplitst over beide earcups. Je kunt de powerknop op de rechter earcup vinden, evenals de bluetooth knop en volumeregelaar. Daaronder heb je ook de muteknop, die makkelijk te onderscheiden is van het volumewiel. Je kan heel gemakkelijk en snel jezelf muten en de uitschuifbare microfoon zal dan rood opgloeien als je gemute bent. De microfoon is dezelfde als die op de Arctis 7P, dus je hebt weer te maken met een soepele microfoonsteel. Op de linker earcup heb je een wiel die de volumebalans regelt tussen voice chat en game geluid. Het is erg fijn dat het zo van elkaar gescheiden is, want zo kan je je niet vergissen in aan welk wiel je moet draaien voor het juiste volume. Kortom, simpel en fijn in gebruik.

Het mocht hier en daar wat meer

De Arctis 9 Wireless legt de nadruk erg veel op de middentonen. De tonen zijn in deze range erg mooi en helder. Maar wel zit ik met een groot vraagteken omtrent wat er nu precies aan de hand is met de lage en hoge tonen. Het lijkt een beetje inconsistent te zijn, waardoor de sound soms een beetje slordig kan overkomen. In vergelijking met de SteelSeries Arctis 7P heeft de Arctis 9 geen last van een te hoge treble, dus je algemene luisterervaring is een stuk smoother. Voor een iets heldere algemene presentatie mocht er ‘out-of-the-box’ wel net even wat meer treble zijn. Bij de Arctis 7P had je het probleem dat er teveel treble was, daar waar dat bij de Arctis 9 juist net wat te weinig is.

Ditzelfde is ook het geval bij de lage tonen. De bass is bijvoorbeeld erg bescheiden, en omdat de rest van de tonen in het lage spectrum ook wat minder uitgesproken zijn, mis je wat body op de wat drukkere momenten. Het lijkt alsof de middentonen het voortouw nemen, terwijl alles eromheen er een beetje achteraan huppelt. De Arctis 9 klinkt meer als een allround headset die dichter bij de EPOS GSP 670 in de buurt komt dan de Arctis 7P, om je een idee te geven. Ik moet hierbij opmerken dat de Arctis 9 een headset is die wat sleutelwerk kan gebruiken via de SteelSeries Engine (3) software op pc. Dus als je echt optimaal gebruik wil maken van deze headset, dan raden wij iedereen aan om eerst even in de equalizer te duiken. Ondanks wat tweakwerk, had de Arctis 9 Wireless meer tot zijn recht kunnen komen als de lage en hoge tonen meer uitgesproken waren.

Less is more?

De SteelSeries Arctis 9 Wireless is een vrij rechttoe rechtaan headset. Het is een kwestie van je headset dongle in je PlayStation (4 & 5) stoppen via een USB-poort en via deze dongle maakt je headset vervolgens verbinding. Alles werkt naar behoren en ook de microfoon is een prima onderdeel. Het geluid is namelijk erg zuiver en dat is eigenlijk iets wat SteelSeries überhaupt wel goed doet met hun producten. De headset kan je ook nog via bluetooth gebruiken met andere apparaten, zoals een mobiel. Het connecten gaat ietwat moeizaam omdat de bluetooth knop (evenals de powerknop) een beetje traag lijken te reageren. Hoewel dit niet als een echt minpunt gezien mag worden, viel het ons wel op.

De batterijduur is ongeveer 20 uur volgens de doos, daarbij kan het opladen tussen de 3 tot 5 uur duren. Dat is simpelweg te lang. Ook betwijfelen we de duur van 20 uur. Met mijn ervaring mag je er een uurtje of 2 tot 3 vanaf halen. Wat trouwens een fijne optie van de headset is, is dat je deze via een 3,5mm jack aansluiting passief kunt gebruiken. Dit wil zeggen dat je de headset via de eerder genoemde aansluiting kan blijven gebruiken via de controller terwijl deze uitstaat. Dus als je bijvoorbeeld je headset wil opladen, maar alsnog wil blijven gebruiken, dan is dit een mooie tussenoplossing. Weet alleen wel dat de microfoon dan niet functioneert en ook is het jammer dat SteelSeries er niet een mini-jack kabel bijlevert. Ook wel raar, omdat de Arctis 9 Wireless een slordige €200,- kost. Een pittige prijs, zeker als je kijkt naar wat headsets bieden in dezelfde prijscategorie of zelfs voor €50, minder.