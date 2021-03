Review | Razer Kraken X – Razer is toch wel een van de grootste bedrijven als het gaat om het leveren van randapparatuur voor gaming. Denk aan toetsenborden, muizen, microfoons, maar ook aan de nodige apparatuur voor je console-ervaring. De headsets van Razer zijn bijzonder populair en een wat oudere headset van het merk is ons nu in de schoot geworpen: de Razer Kraken X. Hoewel hij al wat langer in de rekken ligt, is het altijd wel de moeite waard om te kijken naar een headset die het goed doet bij het grote publiek.

Het bekende Razer design

De grote, ronde, robuuste earcups met het Razer logo erop worden door vriend en vijand herkend. De Razer Kraken X die ik in handen heb, is een zwarte uitvoering met blauwe accenten. Het logo van Razer is blauw, zoals het leer op de hoofdband. We moeten hierbij opmerken dat het gaat om een budget headset van rond de €60,-. Hiermee willen we dus bepaalde soorten verwachtingen gelijk indammen. De kwaliteit is niet van de hoogste plank, maar het is wel degelijk genoeg om er mee voor de dag te komen. Om niet negatief uit de hoek te komen, de headset kent een simpel en strak design zonder al te veel poespas.

De volumeknop, muteknop en microfoon zijn aan de linker earcup bevestigd. Het is jammer dat je de microfoon niet in de earcup kan schuiven of op een andere manier kan opbergen. Hoewel geen wereldramp, kon het een puntje extra scoren qua afwerking. Hoewel het oogt als een goedkope headset, is het wel erg verzorgd. Het enige wat ik me afvraag, is hoe duurzaam het plastic is bij het in- en uitschuif systeem van de earcups. De earcups kunnen namelijk niet naar binnen of buiten draaien, waardoor je met een stroef design zit van toch wel goedkoop plastic. Ook de mini-jack aansluiting (en bijgeleverde pc-kabel) is van zacht rubber, wat ook de vraag doet opwekken hoe lang dit mee zal gaan.

Prima comfort

De headset is een erg licht ding, dus je kan het lang op je hoofd hebben zonder al te veel complicaties te ervaren. De grote earcups sluiten mooi om je oren heen, dus je hebt te maken met een comfortabel design. Ik heb echter een voorkeur voor earcups die wat ergonomischer vormgegeven zijn, omdat de rondingen van deze headset niet per se meegaan met mijn oorgebieden. Hier en daar voel ik de earcups een beetje aan de onderkant van mijn oren, wat ietwat vervelend is. Het is een klein detail, maar een die ik moet noemen. Ook is de headset bij een compleet ingeschoven hoofdband qua ronding en vorm precies goed voor mijn hoofd, dat ik als gemiddeld schat. Als je een kleiner hoofd hebt, kan dit misschien een maatje te groot zijn.

Leuk geluid voor een lage prijs

Het eerste wat opvalt, is hoe vrij helder het geluid klinkt. Natuurlijk moeten we redelijk blijven voor de prijsklasse waarin deze headset zich bevindt, maar zelfs dan kunnen we hier spreken van mooi geluid. Als we dan toch iets kritischer moeten zijn, mag het een tandje zuiverder bij de middentonen om echt te spreken van een budgetwonder. Misschien dat de middentonen een tikkeltje lager mogen voor een wat natuurlijkere presentatie. De hoge tonen zijn namelijk erg bescheiden terwijl de lage tonen voldoende aanwezig zijn. Hier en daar kan je toch wel een beetje bass pompen met deze headset.

Qua ruimtelijkheid valt er eigenlijk ook vrij weinig om over te klagen. Je kunt vrij gemakkelijk horen waar iets vandaan komt, dus daarmee illustreert de Kraken X dat het genoeg te bieden heeft qua geluid. De microfoon is ook van degelijke kwaliteit. Hoewel er weinig noise cancellation aan bod komt, heb je in een rustige ruimte dat je stem mooi opgevangen wordt. Hoewel het volledige product flink heeft ingeleverd tegenover de meer premium modellen, zodat het voordelig in de schappen kan liggen, heeft Razer het geluid wel prima op orde met deze headset.