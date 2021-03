Jouw mening | Bij gelekte trailers moet een ontwikkelaar/uitgever sportief zijn – Geruchten zijn natuurlijk zeer sappig voor het gamenieuws en het is gedeeltelijk de draaiende motor van de berichtgeving op websites. Je houdt bij het volgen van een game alles in de gaten in de hoop dat je meer en meer te weten komt over een eventuele topper, die veelbelovend kan zijn op papier. Het dak gaat er pas echt af wanneer dingen lekken of gelekt worden alvorens de officiële aankondig ervan – wat een buzz onder de community creëert. Al helemaal als trailers met een mooie kijk op een nieuwe game gelekt worden, zonder dat de uitgever hier qua marketing op voor is bereid.

Dit is toch wel een vast onderdeel geworden in de industrie, lekken. Kijk maar naar de Xbox Series S. Hoe lang er wel niet over gesproken werd over een tweede, minder krachtige console van Microsoft voor ‘next-gen’. Een digital-only console met minder RAM en andere afwijkende punten, maar waarover niks naar buiten werd gebracht. Hoe hardnekkig de geruchten ook waren, Microsoft bleef wachten met een officiële aankondiging. Maar voor het zover was, was het nieuws er al uit: een gefrustreerde aandachtstrekker had de aankondigingstrailer weten te bemachtigen en die op sociale media gegooid.

Microsoft was op hun beurt ook gefrustreerd door dit voorval, maar sportief dat ze waren gooiden zij als reactie dezelfde trailer online maar dan in hogere kwaliteit. Iets soortgelijks gebeurde ook met Far Cry 6. Kort nadat de geruchten toenamen vanwege het lekken via de Microsoft Store verscheen ook de reveal trailer online. Toen bracht ook Ubisoft op sportieve wijze de trailer zelf maar naar buiten. Want, laten we eerlijk wezen, wat voor zin heeft het nog om geheimzinnig te doen over iets wat de ‘hele wereld’ toch al ziet of gezien heeft? Dan kan je maar beter meevaren op de hype, niet?

FromSoftware (of Bandai Namco) neemt daar een hele andere houding in aan. Elden Ring werd bijna 2 jaar geleden aangekondigd met een CGI-trailer die een eerste impressie moest vormen voor de stijl van de game. Sindsdien is er amper een stukje info naar buiten gekomen over de game, tot frustratie van de vele fans. Iedereen weet dat er een nieuwe FromSoftware game aankomt, maar iedereen wordt in het donker gelaten. En dat is op zich niet een gek iets, de game is gewoon nog volop in ontwikkeling, dus het lijkt ons redelijk dat ontwikkelaars wachten totdat zij iets representatiefs kunnen laten zien aan de buitenwereld.

Maar laten we hier ook een ander perspectief op loslaten. De hype van Demon’s Souls voor de PlayStation 5 was behoorlijk groot en de honger naar iets nieuws in deze categorie games is groot, heel groot. Zo lang de ontwikkelaar niks laat horen of weten, wordt de community als maar gretiger. Bovendien is het simpelweg niet leuk om mensen zo lang te laten wachten. Het gevolg is dat mensen gefrustreerd raken en dat online ventileren, want hoe langer het stil blijft, hoe uitzichtlozer het wordt.

Zodra er een trailer lekt van Elden Ring, is het internet niet te houden en worden alle snippets bij elkaar geplakt om zo toch een volledig mogelijke beeld te krijgen van de gelekte trailer. Tot nu toe heeft FromSoftware echter niets van zich laten horen. Ze reageren niet en ook zijn ze niet zo sportief om dan ook de officiële trailer maar gewoon te delen. Was het dan toch te vroeg?

Zo komen we bij de stelling van deze week en die luidt dat uitgevers bij het lekken van een trailer, beeld of informatie, gewoon wat sportiever moeten zijn en het officieel moeten uitbrengen. Het kwaad is dan toch al geschied. Er valt natuurlijk wat voor te zeggen dat de kwaliteit bij een lek niet de juiste manier is hoe je de game wil presenteren aan de wereld, maar tegelijk mag men ook gewoon erkennen dat ze aan de kant van de ontwikkelaars/uitgevers ook gewoonweg slordig zijn. Het lekken had voorkomen kunnen worden door voorzichtiger om te gaan met dit soort content, want wie moet je nu het lekken eigenlijk kwalijk nemen?

Als het zo gevoelig is voor bijvoorbeeld een FromSoftware om op dit tijdstip nog niet naar buiten te komen met een officiële trailer, dan hadden ze maar voorzichtiger moeten zijn met het intern verspreiden van dit soort materiaal. Of als er marketingbelangen achter hangen, bijvoorbeeld voor een speciaal evenement, dan is het toch al ‘out there’, dus wat voor waarde heeft het achterhouden dan nog? De impact zal bij de officiële vertoning altijd minder zijn, dus wat is de winst van wachten dan? Kortom, als er een keer iets lekt, wees dan eerlijk met jezelf en geef ook gewoon toe door officieel met content naar buiten te komen – in hoge kwaliteit.

Wat vinden jullie? Laat je opinie hieronder in de comments zoals altijd weten, we zijn erg benieuwd!