Met de optie tot een private match in Call of Duty: Warzone hebben de spelers de mogelijkheid om de game op een andere manier te spelen dan de bedoeling is. Zo kunnen alle spelers die meedoen onderling afspreken om elkaar niet te doden, zodat het veilig is om de map te verkennen.

Ook leent het zich voor experimenten en dat is wat streamer MarleyThirteen gedaan heeft. Die heeft met bijna 150 andere spelers de servers laten roken door de grootste explosie in de game ooit te organiseren. Alle deelnemers zijn op pad gegaan om alle voertuigen te verzamelen en naar een plek te brengen.

Het heeft meerdere pogingen gekost, maar uiteindelijk is het gelukt en hoe dat allemaal verliep bekijk je in de vermakelijke video hieronder.