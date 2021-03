Rockstar Games heeft al geruime tijd een interessante samenwerking met Sony omtrent Grand Theft Auto V. Spelers van GTA Online kunnen namelijk sinds eind vorig jaar tot aan de release van GTA V op de PlayStation 5 profiteren van een maandelijkse financiële bonus. Spelers krijgen namelijk elke maand 1 miljoen GTA$ gestort op hun Maze bankrekening.

Dat gaat echter veranderen, want vanaf 1 april dienen de spelers dit geldbedrag via de PlayStation Store te claimen. Nog steeds betreft het hier een extra voor PlayStation Plus abonnees, maar de manier van verkrijgen wordt dus aangepast. Het vraagt iets meer handelingen, maar het voordeel is dat je dan direct toegang tot het geld hebt.

Tot op heden moet je 72 uur wachten na inloggen voor de storting op je bankrekening plaatsvindt, dat is vanaf april niet langer aan de orde.