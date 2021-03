Het is vrij stil geweest rond After the Fall, de nieuwste titel van Vertigo Games. De virtual reality coöp shooter heeft nu echter weer van zich laten horen door middel van een nieuwe trailer.

Buiten de nieuwe video is er ook wat meer informatie over de game gedeeld. Zo is het mogelijk om de nieuwste titel van Vertigo Games met de PlayStation Move controllers te spelen, maar ook met de PS VR Aim Controller. Tevens zal After the Fall cross-platform multiplayer ondersteunen, zodat je ook samen kan spelen met gamers op pc.

De nieuwe trailer die je hieronder kunt checken laat geen gameplay zien, maar het moet je wel een idee van de sfeer geven. In de komende weken zal er nieuwe gameplay van After the Fall worden getoond en dat zullen we ook hier delen.