Het was aanvankelijk de bedoeling dat Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 vorig jaar al te spelen zou zijn. Helaas lukte dit niet en bleef een nieuwe releasedatum uit. Daar is nu verandering in gekomen.

De Sniper: Ghost Warrior-serie is nu niet bepaald goed te noemen, de games wisten desondanks toch goed te verkopen. Met Sniper Ghost Warrior Contracts wist CI Games gelukkig wel een aardige game af te leveren en hopelijk wordt dit doorgezet in deel twee, die zal verschijnen voor de PlayStation 4 en 5. Dit kan je zelf beoordelen op 4 juni, want dan ligt de game in de winkels.

Om je alvast een voorproefje te geven op wat je te wachten staat, is er een nieuwe video vrijgegeven die wat gameplay laat zien. Het is in ieder geval duidelijk dat als je je werk goed doet, dit wordt beloond met een bloederig schouwspel.