Review: We Were Here Too – Een tijdje geleden werd de coöperatieve puzzelgame We Were Here, van het Nederlandse Total Mayhem Games, gratis op het PSN gedropt, enkele jaren nadat de game oorspronkelijk uitkwam op pc. Hopelijk heb je van de gelegenheid gebruik gemaakt, want met de komst van de andere games in de franchise, “We Were Here Too” en “We Were Here Together”, heeft die eerste game inmiddels een betalend prijskaartje gekregen van €4.99. Nu deel 2 en 3 ook verkrijgbaar zijn op de PS4, wordt het eens tijd dat we die onder de loep gaan nemen. Moet je na de prima “gratis” eerste game je portefeuille opentrekken om nu ook de andere games te spelen? Mijn collega Maxim en ikzelf doken in de mysterieuze wereld van We Were Here Too om daar een antwoord op te vinden.

Wie heb ik aan de lijn?

Het concept van We Were Here Too lijkt sterk op dat van het origineel: er zijn twee personages die een mysterieus kasteel vinden en dat afzonderlijk van elkaar moeten doorkruisen. Het enige communicatiemiddel dat ze tot hun beschikking hebben, is een oude walkie talkie, waarmee beiden contact houden met elkaar. De tocht door het kasteel zit boordevol (dodelijke) puzzels, die de personages samen moeten oplossen om verder te komen. Het verhaal is echter niet zo uitgebreid, hoewel er wel wat (vage) lore in het kasteel verspreid is door middel van verstopte documenten. In grafisch opzicht is de game niet echt speciaal te noemen waarbij het draait op 1080p met een stabiele framerate van 30 fps. Dat is prima, want de puzzels die je onderweg oplost, zijn de moeite waard en dat is waar het in deze game om draait.

We Were Here Too is, net zoals zijn voorganger, een coöp puzzelgame. Dat wil zeggen dat je de game sowieso met een partner moet spelen. Dit kan een goede vriend van je zijn – wat we zouden aanraden -, maar ook een random persoon op het wereldwijde web. Goede communicatie is noodzakelijk om de game te spelen, dus denk goed na voordat je je partner kiest. Alle communicatie gebeurt via de walkie talkies en net zoals bij echte walkie talkies, kan je niet allebei tegelijk praten (tenzij je de partychat gebruikt, maar dat haalt deels de immersie weg). Je zal je gesprek goed moeten coördineren en afstemmen op elkaar. Deze game voegt ook een handig lampje toe op de walkie talkie, dat oplicht wanneer je partner iets zegt. De game ondersteunt echter enkel online multiplayer en geen lokale split-screen, wat aansluit bij het geïsoleerde gevoel dat de game je probeert te geven.

Stressbestendig puzzelen

Zoals al eerder aangehaald, staat het oplossen van puzzels centraal en deze sequel bouwt verder op de basis die zijn voorganger heeft gelegd. Je krijgt meer puzzels dan in de eerste game en de puzzels zijn vaak ook uitgebreider. Elke puzzel vergt inzicht en teamwork, waardoor je achteraf vaak een voldaan gevoel overhoudt. De verschillende puzzels zijn gevarieerd, maar niet elke puzzel kan je op je dooie gemakje oplossen. Bij sommige puzzels loert de dood namelijk om de hoek en Magere Hein is er sneller dan je denkt. Door de soms erg strenge tijdsdruk bij sommige puzzels, zal je hoogstwaarschijnlijk de dood wel eens in de ogen kijken.

We Were Here Too straalt het meest wanneer de game je puzzels voorschotelt, waarbij je beiden moet samenwerken en samen moet zoeken naar de oplossing. Jammer genoeg zijn er ook wel enkele puzzels die dit principe wat overboord gooien en volop kiezen voor snelheid boven intelligentie. De foutmarge bij sommige puzzels is ook erg klein én het falen van puzzels betekent steevast terugkeren naar het beginpunt. Als je al stukjes van een puzzel opgelost zou hebben, moet je die stukjes opnieuw doen. Dit kan soms wel eens tot wat frustratie leiden. Gelukkig zijn niet alle puzzels op deze manier opgebouwd, maar wat minder tijdsdruk in het algemeen was fijn geweest, want dan was er ruimte geweest voor meer diepgang in de puzzels.

Tussen de verschillende puzzels door krijg je gelukkig wel wat checkpoints, maar let wel op: sommige kamers bestaan uit meerdere puzzels en hier wordt niet altijd een checkpoint tussen gegeven. Als je connectie bijvoorbeeld met de servers zou wegvallen op een ongelukkig moment (wat ons enkele keren is overkomen), dan zal je puzzels opnieuw moeten voltooien. Het is echter wel aan te raden om alle puzzels twee keer te spelen, maar dan vanuit het standpunt van beide personages. Dit voegt een extra element aan de puzzels toe en verlengt ook de speelduur. In totaal kan je rekenen op vijf à zes uurtjes puzzelplezier, als je de game doorloopt vanuit beide standpunten tenminste.