Another week, another character denken ze bij SNK en ook deze week toont de ontwikkelaar, in hun nieuwste video, welk personage deel zal uitmaken van de line-up van hun nieuwe game The King of Fighters XV. Ditmaal is het niemand minder dan Andy Bogard, bijgenaamd “The Human Weapon” en “Whole Body Weapon”.

Fans zullen Andy niet alleen kennen uit de The King of Fighters-serie, maar ook uit de Fatal Fury-reeks. Net zoals Kyo Kusanagi, maakte Andy Bogard zijn debuut in de King of Fighters-game uit 1994. Mocht je de aankondigingsvideo willen bekijken, dan kan je die hieronder terugvinden.