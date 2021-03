Op 25 februari brachten ontwikkelaar People Can Fly en uitgever Square Enix een demo uit van hun nieuwste project genaamd Outriders. Ondanks dat het een demo betreft die een indicatie van de volledige game geeft, blijkt niet alles op orde te zijn. De demo kampt namelijk met wat probleempjes in visueel opzicht.

De ontwikkelaar kondigde daarom aan dat het een demo-update voorbereidt die een aantal problemen zal oplossen op zowel de PS4 als de PS5. De belangrijkste fixes zijn het aanpassen van de framerate en het oplossen van een audio desynchronisatie probleem. Deze update zou hopelijk begin volgende week live moeten gaan en lees in de tussentijd hieronder de volledige patch notes.

Resolutions that apply to ALL PLATFORMS:

Added a Motion Blur Toggle [ALL PLATFORMS]

Made minor tweaks to frame rate output for certain items in cutscenes, however, we are working on a more comprehensive fix for the future [ALL PLATFORMS]

Made improvements to cut down on the time it takes to Matchmake [ALL PLATFORMS]

Made other minor improvements and fixes

Additional resolutions that apply only to PlayStation Platforms: