The Light is een indiegame uit 2012 die nu opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. Uitgever Sometimes You en ontwikkelaar Sergey Noskov hebben aangekondigd een remake van deze game in ontwikkeling te hebben. Deze gaat ook onder een nieuwe naam en zal In Rays of the Light op 17 maart verschijnen.

In Rays of the Light verschijnt zowel op de PS4 als de PS5 en in deze game draait het om de rol van de mensheid op deze wereld. De wereld – in de game – lijkt zo goed als verlaten en het is aan jou om diverse puzzels op te lossen omtrent dit mysterie. Hieronder kan je een eerste trailer bekijken van In Rays of the Light, deze benadrukt vooral de atmosfeer van de game en dat ziet er best goed uit.