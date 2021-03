We kijken er tegenwoordig niet meer raar van op zeker niet ten tijde van een pandemie: uitstel van games. Ook Guilty Gear -Strive- is ten prooi gevallen aan wat extra werk en ontkreuken, en zal daarom een paar maanden later uitkomen dan gepland.

Gelukkig is het niet zo’n lang uitstel, want de game gaat van 9 april naar 11 juni. Een kleine twee maanden dus. Dit is in nasleep van de beta van afgelopen maand volgens het team het beste, aangezien het online gedeelte volgens de participanten nog te wensen overliet.