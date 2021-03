MMO’s zijn al tijden lang enorm populair en het lijkt er niet op dat dat ooit minder zal worden. Ze zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving, vooral omdat het zo natuurgetrouw een heuse samenleving probeert na te bootsen waarin je de sores van het echte leven een beetje kunt ontvluchten.

Zenith is de nieuwste variant in het massive multiplayer online genre en staat gepland voor release in 2021. Ontwikkelaar Ramen VR laat zich inspireren door de moderne JRPG en laat je de expansieve en kleurrijke open wereld ervaren als nooit tevoren, zoals dat alleen in virtual reality mogelijk is. Bekijk alvast wat je te wachten staat in de onderstaande trailer.

