Recent kon je al lezen dat de geruchten het vernietigen van de Call of Duty: Warzone map Verdansk suggereren. Dit alles is in gang gezet met de aankomst van het mysterieuze schip in de buurt van Prison, waarin Zombies te vinden zijn. Er zijn nu audiofragmenten opgedoken die legitiem klinken en die schetsten een niet al te mooi toekomstbeeld.

Ergens tijdens seizoen 2 zal mogelijk het ‘Plague’ evenement worden toegevoegd en dat luidt het einde van de map in. De bedoeling in deze modus zou het verdedigen van Verdansk tegen zombies zijn die het gebied overspoelen. In de audiofragmenten is te horen dat het aan de spelers is om Verdansk weer terug te nemen, maar dat kan mislukken.

Dat blijkt uit andere fragmenten waarin aangegeven wordt dat Verdansk verloren is en dat er een nucleaire bom in aantocht is. Als dat inderdaad gebeurt, dan zal er weinig van de bekende map overblijven en is een vernietiging inderdaad een feit. Mocht de map opgeblazen worden, dan is het natuurlijk de vraag wat er voor in de plaats komt.

Gaat het om een compleet veranderde Verdansk na de impact van de bom of komt men met een gloednieuwe map? Het is afwachten en mogelijk gaat het op 11 maart van start, wat gesuggereerd wordt in de Warzone community. Hoe men op deze datum komt is niet helemaal duidelijk, maar het zou mogelijk te maken kunnen hebben met de raketsilo’s die onder de monumenten open zijn gegaan sinds de start van het tweede seizoen.

Hoe dan ook, er lijkt echt iets groots te gaan gebeuren en bij nieuws lees je het hier.