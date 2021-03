Op 18 maart is het eindelijk zover, dan maakt Marvel’s Avengers de overstap naar de nieuwe generatie consoles via een upgrade. Deze upgrade zal gratis beschikbaar gesteld worden voor bezitters van de game en dat komt natuurlijk met diverse verbeteringen.

Die verbeteringen hebben we laatst al uiteengezet op basis van een afbeelding die door Crystal Dynamics gedeeld werd, maar dat is volgens hen nog niet voldoende. Daarom is er een nieuwe trailer uitgebracht die de belangrijkste verbeteringen op een rijtje zet.