Eerder deze week werd de nieuwe coöp shooter Aliens: Fireteam aangekondigd en ontwikkelaar Cold Iron Studios is er als de kippen bij om ons direct van uitgebreide gameplaybeelden te voorzien. De eerste trailer was namelijk wat aan de korte kant, dus werd nu een video van zo’n 25 minuten online gezet die duidelijk toont hoe de game in elkaar zit.

De beelden zelf focussen zich op één specifieke missie die je zal tegenkomen tijdens één van de vier campagnes in de game. We zien de diverse classes aan het werk tijdens verschillende zenuwslopende situaties. Het zal waarschijnlijk niet als een verrassing komen, maar de game stuurt graag hordes aliens op je squad af.

Check de gameplay hieronder.