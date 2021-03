Ghost of Tsushima was een enorm succes, dat staat buiten kijf. Deze open wereld samoeraigame wist velen onder ons te bekoren en werd zo één van dé toppers van 2020. Goed nieuws voor ontwikkelaar Sucker Punch, maar tegelijk ook goed nieuws voor het Japanse eiland Tsushima, dat echt bestaat. De gebeurtenissen in de game zijn namelijk gebaseerd op waargebeurde historische feiten. De burgemeester van Tsushima, Hiroki Hitakatsu, bedankte dan ook de makers van Ghost of Tsushima, omdat ze “de naam en de geschiedenis van Tsushima aan de wereld bekendmaakten op een wonderbaarlijke manier”.

Game director Nate Fox en creative director Jason Connell van Sucker Punch, zijn daarom benoemd tot permanente toerisme-ambassadeurs van het eiland. Een (voorlopig digitale) ceremonie volgt nog, maar zodra het kan, wordt het team van Sucker Punch ook op Tsushima uitgenodigd voor een fysieke ontmoeting. Tsushima wil ook in de toekomst samenwerken met Sony Interactive Entertainment om een toeristische campagne op te starten om zo het eiland nog meer in de verf te zetten.

“Even a lot of Japanese people do not know the history of the Gen-ko period. When it comes to the world, the name and location of Tsushima is literally unknown, so I cannot thank them enough for telling our story with such phenomenal graphics and profound stories.

The appointment of Tourism Ambassador is from today until Mr. Jason and Mr. Nate no longer wish to have it. In fact, I had been thinking and discussing about appointing the role to them ever since I discovered they were using Tsushima’s name as the name of their work.”