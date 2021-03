Later deze maand heeft ontwikkelaar Hazelight Studios It Takes Two voor ons klaar staan, een nieuwe coöp game na het succes van hun vorige game A Way Out. We kregen laatst ook een hele hoop nieuwe gameplay te zien, die we uitvoerig hebben besproken in onze preview en hieruit konden we afleiden dat de game waarschijnlijk een topper zal worden. Wees echter gewaarschuwd wanneer je de game voor de eerste keer wilt opstarten, want je zal eerst een erg uitgebreide day-one patch moeten downloaden.

MP1st heeft namelijk wat data van de game onderzocht en ontdekte zo dat deze ene update een heftige 33GB van je console in beslag zal nemen. Dit gaat overigens om de PS4-versie van de game, dus mogelijk verschilt dit wat met de PS5-versie. De inhoud van de patch wordt echter erg kort omschreven:

Fix various minor desync issues during online play.

Zorg er dus voor dat je voldoende plaats vrijmaakt op je console wanneer It Takes Two verschijnt op 26 maart.