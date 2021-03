Watch Dogs: Legion zou oorspronkelijk vorig jaar al een online multiplayer krijgen, maar deze werd uitgesteld. Eind vorige maand werd duidelijk dat de multiplayer op 9 maart verschijnt, aanstaande dinsdag dus. In aanloop naar de release is Ubisoft echter tegen wat problemen aangelopen, waardoor de ontwikkelaar zich nu genoodzaakt ziet om een gedeelte van de multiplayer nog enkele weken uit te stellen.

Het gaat om Tactical Ops, een coöperatieve modus die de grootste uitdaging moet vormen in de multiplayer van Watch Dogs: Legion. In een verklaring op Twitter meldt Ubisoft dat er tijdens tests crashes optraden tijdens het spelen van Tactical Ops en dat de modus daarom is uitgesteld. De modus zal nu op 23 maart beschikbaar worden gesteld. Vanwege onvoorziene problemen zal de in-game text chat ook “beperkt” zijn op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Op 23 maart zal daar ook een fix voor komen.

De pc-versie van de multiplayer van Watch Dogs: Legion kent overigens nog grotere problemen. Ubisoft heeft de gehele online multiplayer voor de pc voor onbepaalde tijd uitgesteld. De multiplayer zal voor de consoles dus nog wel gewoon op 9 maart lanceren, maar dus nog zonder de Tactical Ops modus. Meer weten over de multiplayer van Watch Dogs: Legion? Lees dan hier onze preview.