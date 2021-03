Gisteren kon je hier lezen dat Call of Duty: Warzone binnenkort een groot in-game evenement lijkt te krijgen, waarin de map Verdansk mogelijk verwoest gaat worden. Dit gerucht ontstond nadat audiofragmenten van de game uitlekten. De opgedoken fragmenten wijzen ook op de mogelijke komst van een nieuwe sandbox modus, zo blijkt nu.

Deze sandbox modus zou voor de nodige afwisseling moeten zorgen tussen de serieuzere, competitieve modi van Call of Duty: Warzone. Volgens de gelekte fragmenten is de map van Warzone in de sandbox modus gevuld met ‘safe zones’, waarin spelers hun wapens niet kunnen gebruiken. In deze gebieden kun je een allerlei activiteiten doen. Zo wordt er in de geluidsfragmenten verwezen naar races met voertuigen, hindernisbanen, time trials, een activiteit met helikopters en nog meer bezigheden.

Al met al klinkt de sandbox modus dus als een luchtigere casual modus voor spelers die wat meer vermaak zoeken in Call of Duty: Warzone. De vraag is nu natuurlijk of de modus er ook echt komt, maar de gelekte audiofragmenten lijken dit in ieder geval wel te suggereren.