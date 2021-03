Take-Two Interactive was vorige zomer de eerste grote uitgever die een hogere prijs zou gaan hanteren voor next-gen games. De PS5-versie van NBA 2K21 kreeg een adviesprijs van €74,99 en niet veel later volgden ook andere studio’s deze trend. Zo maakte Sony voor de release van de PlayStation 5 ook bekend dat diverse games een hogere adviesprijs kregen dan wat we de afgelopen jaren gewend waren.

Kort na de aankondiging van de hogere prijs van NBA 2K21 liet Take-Two Interactive nog weten dat het niet de nieuwe standaard zou gaan worden. Niet veel later werd de hogere prijs echter ook weer verdedigd. Volgens Take-Two heeft het voornamelijk te maken met de productiekosten van games, die de laatste tijd ook flink verhoogd zijn.

Nu, enkele maanden later, is Take-Two Interactive nog maar eens ingegaan op dit veelbesproken onderwerp. Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two, was aanwezig bij de Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference en sprak daar over de prijsverhoging. Zelnick gaf aan dat een vergelijkbare prijsverhoging alweer een flinke tijd niet was voorgekomen en dat de studio daarom van mening is dat de consument er wel klaar voor is.

Een belangrijk uitgangspunt voor Take-Two is wel dat spelers wel veel content en een hoge replaywaarde krijgen voor duurdere games. Zolang spelers het gevoel krijgen dat ze echt genoeg krijgen voor hun geld, vindt Take-Two de prijsverhoging gerechtvaardigd.

“In terms of pricing, we announced a $70 price point for NBA 2K21. Our view was that we’re offering an extraordinary array of experiences and lots of replayability. The last time there was a frontline price increase in the U.S. was in 2005-2006. So we think consumers were ready for it.”

“Our view is to always deliver more value than what we charge, to make sure both the experience and paying for the experience are positive for the consumer.”

“We all know anecdotally that even if you love a consumer experience, if you feel you were overcharged for it, it ruins the experience and you don’t want to have it again. If you go to a nice restaurant and have a great experience and a great meal, but the check is double what you think it should be, you’re never going back.”

“We always want consumers to feel that we deliver much more than we ask in return. That’s true for recurring consumer spending as well. We’re here to activate and engage consumers, and if we do that, monetization follows.”