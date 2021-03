Voor de release van de PlayStation 5 deelde Sony een lijst met enkele PS4-games die niet op de PlayStation 5 speelbaar zouden zijn via backwards compatibility. Eén van de games die in die lijst stond is TT Isle of Man: Ride on the Edge 2. Nog voordat de PlayStation 5 uitkwam, liet ontwikkelaar KT Racing echter al weten aan een update te werken om de game alsnog speelbaar te maken op Sony’s next-gen console.

Sinds die aankondiging bleef het stil, maar KT Racing heeft inmiddels de beloofde update uitgebracht. TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 is nu dus door middel van backwards compatibility te spelen op de PlayStation 5. Op de PS5 heeft de game een resolutie van 1440p en een framerate van 60 frames per seconde, zo meldt de ontwikkelaar op Twitter.