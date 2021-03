In de zomer van 2020 werd Destroy All Humans! uitgebracht door THQ Nordic. Het ging hier om een remake van het origineel uit 2005. De game kwam enkel uit voor de vorige generatie consoles en hoewel er geen echte next-gen upgrade komt, heeft een nieuwe update voor het spel nu wel gezorgd voor betere prestaties op de PlayStation 5.

De nieuwste update voor Destroy All Humans! heeft namelijk de limiet op de framerate van de PS4-versie van de game verwijderd. De PS4-versie draaide eerst met een vaste framerate van 30 FPS, maar nu is er dus sprake van een ‘unlocked’ framerate. Daardoor zal de game een hogere framerate halen wanneer je de game via backwards compatibility op de PlayStation 5 speelt.

Naast deze verbetering heeft de update nog meer met zich meegebracht. Zo zijn er drie nieuwe skins toegevoegd (die in de onderstaande trailer worden getoond) en zijn er nog wat aanpassingen doorgevoerd. Alle details vind je in de patch notes hieronder.