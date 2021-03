Het is intussen toch wel al enkele maanden geleden dat we nog iets gehoord hebben van “Tales of Arise”, de volgende game in de populaire JRPG-franchise. We kregen toen te horen dat de game in de laatste fase van ontwikkeling zat, dus de releasedatum is hoogst waarschijnlijk niet zo heel veraf meer. Tijdens het Tales of Festival in Japan heeft Bandai Namco nu eindelijk nog eens een nieuwe trailer van de game getoond.

De trailer zelf geeft ons wat info over het verhaal, maar is op zich wat beknopt. De trailer eindigt echter met de mededeling dat we in de loop van de lente van 2021 meer nieuws kunnen verwachten. Het onderschrift van de video luidt dan ook als volgt:

Spring is just around the corner, and we’ve been working hard to make it unforgettable! Catch the first new glimpse from Tales of Arise.

Nog even afwachten dus, maar in de tussentijd kan je de nieuwe trailer hieronder bekijken.