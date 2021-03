Ontwikkelaar JanduSoft maakt bekend dat de first-person psychologische horrorgame Evil Inside op 25 maart naar de PlayStation 4 en 5 komt. De game put overduidelijk inspiratie uit de bekende P.T. demo en het is natuurlijk niet de eerste keer dat een ontwikkelaar daarop inspeelt. Mocht je nieuwsgierig zijn, dan kun je alvast een een hoofstuk van de game gratis op Steam spelen. Op het moment van schrijven is het onvangst van de demo ‘gemengd’.

In de game speel je als Mark, die na het overlijden van zijn moeder op een spirituel bord met haar contact probeert op te nemen. Zoals verwacht, gaat dat helemaal fout en het bord ontploft. Het is aan jou om de verschillende stukken van het bord te vinden, terwijl je door paranormale activiteiten geplaagd wordt. Dat alles speelt zich in een mysterieus huis af, dat constant verandert.