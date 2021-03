Toen Control in de zomer van 2019 uitkwam, wist de game zeker en vast indruk te maken op het publiek. De mix tussen een enorm intrigerende plot en leuke combat zal hier hoogstwaarschijnlijk wel voor iets hebben tussen gezeten. De komst van de Ultimate Edition bracht de game ook naar de PS5, maar zoals je waarschijnlijk wel weet, bracht dit ook een hoop controverse met zich mee. Ondanks alles blijkt dat Control het goed deed aan de kassa, al is ontwikkelaar Remedy streng voor zichzelf.

In een interview met GamesIndustry sprak de CEO van Remedy, Tero Virtala, over het succes van de game. Control heeft momenteel de mijlpaal van twee miljoen verkochte exemplaren bereikt, wat zeker een mooi aantal is, maar Virtala bestempelt de game niet als een “major hit”.

“We’re really happy with the success of Control. It won Game of the Year awards, it has sold over two million units and continues selling — but two million is not yet a major hit in our industry. When we talk about major hit games, we’re talking on an industry level — that’s what we’re aiming at.”