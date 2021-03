Het is al een tijdje bekend dat het Finse Remedy Entertainment aan meerdere nieuwe projecten, waaronder een live-service multiplayer game werkt. Dankzij een GamesIndustry.biz interview met Remedy-topman Tero Virtala, weten we nu ook precies om hoeveel games het gaat. De ontwikkelaar heeft in totaal 4 teams die aan 5 projecten werken, waarvan sommige reeds bekend zijn.

Zo werkt er een team aan de live-service multiplayer game Vanguard. Een tweede team is al een tijdje bezig met CrossfireX, dat ergens dit jaar moet uitkomen. Nu alle ports van Control zijn afgerond, is dat team inmiddels aan hun volgende game begonnen. De studio heeft al laten weten dat die game zich wederom in hetzelfde universum als Control en Alan Wake afspeelt. Tot slot werkt er nog een team aan 2 onaangekondigde projecten voor Epic Games.