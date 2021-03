Hogwarts Legacy lijkt een droom die werkelijkheid wordt, voor zowat elke Potterhead op deze planeet. De titel blijft echter niet van de nodige controverse bespaard. Net als de volledige Harry Potter franchise, overigens. Sinds auteur J.K. Rowling zich niet bepaald vriendelijk uitdrukte richting de transcommunity, heeft de reputatie van ieders favoriete tovenaarsleerling een flinke deuk gekregen. In die mate zelfs dat ontwikkelaar Avalanche Software openbaar ging benadrukken dat Rowling amper tot geen inspraak had gehad bij de productie van Hogwarts Legacy. Dit in de hoop een potentiële boycot te voorkomen.

Daar blijft het echter niet bij. Niet zolang geleden lekte uit dat Troy Leavitt, één van de lead designers van Hogwarts Legacy, geen onbesproken verleden heeft. De man runde ooit nog een YouTube kanaal, waarmee hij boodschappen tegen feminisme en social justice de wereld instuurde. Dit nieuws bracht uiteraard de nodige commotie op de been. Leavitt heeft nu beslist om de eer aan zichzelf te houden en de studio te verlaten. In een afscheidsbericht op Twitter laat de man optekenen dat hij niets dan goede herinneringen overhoudt aan zijn samenwerking met Avalanche én uitgever Warner Bros. Games.

1. I have made the decision to part ways with Avalanche Software. I have nothing but good things to say about the game, the dev team, and WB Games.

2. I will be releasing a YouTube Video about this soon on my channel.

— Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2021