We zien de laatste tijd wel vaker interactieve films opduiken in de PlayStation Store. FMV thrillers, waarin je échte acteurs aan het werk ziet, maar toch nog steeds tot op zekere hoogte kan beïnvloeden wat er zich op je scherm voltrekt. De meest recente game in dit rijtje luistert naar de heerlijk mysterieuze titel I Saw Black Clouds.

Deze psychologische thriller vertelt het verhaal van Kristina, die na de onverwachte dood van een vriendin verhaal gaat halen in haar geboortedorpje. Het zal niemand verbazen dat ze daar de nodige duistere geheimen aantreft. Welke precies? Dat zal je op 30 maart zelf op de PS4 kunnen achterhalen. Later volgt overigens ook nog een PS5-versie.