De aankondiging dat Microsoft ZeniMax zou overnemen is inmiddels al van maanden geleden, maar nog altijd is het niet definitief rond. Gezien het zo’n omvangrijke overname betreft, komen ook overheidsinstanties er aan te pas om te controleren of het allemaal goed verloopt en om te bekijken of het de markt niet teveel zal verstoren. Zodoende werd onland duidelijk dat Microsoft een verzoek bij de Europese Commissie had ingediend om deze overname door te lichten indien nodig.

De deadline stond op vrijdag 5 maart en als er geen ongeregeldheden gevonden zouden worden, dan zou de overname door kunnen gaan. Gezien die deadline verstreken is en de Europese Commissie geen opmerkingen heeft bij deze overname, kan Microsoft verdere stappen ondernemen en het bedrijf overnemen. Hieronder vallen natuurlijk alle studio’s van Bethesda en die zullen straks allemaal eigendom van Microsoft zijn.

Wanneer de deal definitief rond is, dat is niet helemaal duidelijk. Vooralsnog zullen we er op korte termijn weinig van merken, gezien Microsoft bestaande deals met Sony omtrent Deathloop en Ghostwire: Tokyo zal honoreren.