Met enige regelmaat verschijnen er games en uitgaven in de Microsoft Store en dat voor de officiële aankondiging. Dat is ook nu weer het geval, want de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy is daar verschenen met een releasedatum die op 18 maart staat. Deze editie lijkt dus zeer snel te verschijnen daar waar Square Enix er nog melding van moet maken.

Deze uitgave bevat de drie games die in de afgelopen jaren zijn verschenen. Het gaat om Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en Shadow of the Tomb Raider die gebundeld zijn in een pakket. Uiteraard zit ook alle downloadbare content bij het geheel inbegrepen.

Het gaat overigens om een uitgave voor de Xbox One, dus het is een last-gen bundel. Naar verwachting komt diezelfde bundel natuurlijk ook naar de PlayStation 4.