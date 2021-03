Het duurt nog even voordat Resident Evil 8: Village uitkomt, maar de Microsoft Store geeft alvast een indicatie waar we rekening mee moeten houden als het om de ruimte gaat die de game op de harde schijf vereist. Op de Xbox Series X|S en One vereist de game ongeveer 50.02GB.

Op de PlayStation consoles is dat veelal vergelijkbaar, dus dat geeft een goede indicatie. Het gaat hier wel om het volledige pakket, dus Resident Evil RE:Verse zit er ook bij inbegrepen. Als je alleen Resident Evil 8: Village binnenhaalt, dan moet je rekenen op ongeveer 35GB.

Gezien het twee componenten zijn is het aannemelijk dat het apart van elkaar gedownload kan worden, wat je dus wat speling geeft in hoeveel ruimte je opoffert.