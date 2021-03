Het is op de PlayStation 5 vanzelfsprekend mogelijk om zowel met kabel als zonder kabel te gamen. Dit heeft iemand op Reddit aan een uitgebreide test onderworpen en de resultaten zijn interessant. Er zijn diverse games getest, variërend van kleine tot grote titels en uit deze test blijkt dat het niet uitmaakt op welke manier je de games speelt.

Zowel met als zonder snoer is het resultaat min of meer gelijk, waardoor er geen sprake is van variabele input lag of inconsistentie. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de persoon die dit allemaal getest heeft, relatief dicht bij de console zat. Het zou draadloos dus iets anders kunnen zijn als je op grotere afstand zit of als er obstakels zijn tussen de controller en de console, die de verbinding kunnen verstoren.

De DualShock 4 werd er ook even bij gepakt en uit een test met Rocket League blijkt die controller draadloos net een fractie sneller te werken dan wanneer het aan een snoer hangt. Daarmee is de conclusie (van de onderzoeker) dat Sony de input lag die de DualShock 4 kent als die aan het snoer hangt, is ‘opgelost’ met de DualSense.

Hierbij wordt benadruk dat het (met de DualShock 4) dermate minimaal is dat het over het algemeen nauwelijks te merken valt. Het belangrijkste is echter dat het op de PlayStation 5 nagenoeg identiek is. Het volledige onderzoek is best interessant om even door te nemen en daarvoor kan je hier terecht.