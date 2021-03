The Division 2 mag inmiddels al een wat oudere titel zijn, Ubisoft blijft onverminderd doorgaan met de ondersteuning. Hieronder vallen ook de nodige toevoegingen en de uitgever heeft aangekondigd dat er later dit jaar een volledig nieuwe modus in de game bij zal komen.

Deze modus is compleet nieuw voor de franchise en die zal toegevoegd worden met de volgende grote update voor de game. Het zal nog even duren, omdat de ontwikkeling in een vroeg stadium verkeert en een aantal maanden kost om af te ronden. De grote update die dit zal toevoegen staat daarom voor laat 2021 gepland.

Verdere details zijn niet gedeeld en om iedereen tot die tijd bezig te houden heeft Ubisoft Massive aangekondigd dat ze oudere seizoenen opnieuw gaan draaien. Tijdens seizoen 5 zal seizoen 1 opnieuw plaatsvinden en dat geeft je de kans om alles mee te pakken wat je eerder gemist hebt.

Om het ook nieuw en fris aan te laten voelen zal Ubisoft tijdens deze ‘re-runs’ van seizoenen nieuwe Apparel Events houden en spelers mogen kleine updates verwachten omtrent de gezondheid van de game. Oftewel, er komen tweaks en fixes gaandeweg het jaar om de ervaring stabiel en goed te houden.

Tot slot hieronder een infographic met wat statistieken over The Division 2 tot op heden.