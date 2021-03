Er zijn twee films uitgekomen in de Zombieland-reeks en in de nabije toekomst kun je ook met een game aan de gang voor PlayStation VR. De naam is Zombieland: Headshot Fever en het is de bedoeling dat de virtual reality-shooter nog dit jaar uitkomt.

Zoals de naam van het spel al doet vermoeden, zal je in de game de strijd aangaan met zombies en deze uit moeten schakelen door ze door het hoofd te schieten. Als je het voor elkaar krijgt om twee ‘headshots’ achter elkaar te maken, zal er een soort ‘bullet time’ in werking treden, waardoor je meer combo’s kunt maken.

Hoe Zombieland: Headshot Fever eruitziet kan je in de onderstaande trailer bekijken.