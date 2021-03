Sinds gisteren is Microsofts overname van ZeniMax officieel goedgekeurd door de Europese Comissie, en eind februari vertelde Jeff Grubb nog dat de Amerikaanse softwaregigant de toekomstplannen met Bethesda aankomende maand gaat onthullen.

Die geruchten lijken nu echt vorm aan te nemen, want het Twitter account van Xbox UK plaatste onlangs een nieuwe tweet waarin ze onthullen wat er de komende week qua streams en video’s op de planning staat.

Opvallend is dat men voor deze donderdag een placeholder heeft gekozen met de afkorting van ‘To Be Announced’. Met andere woorden: Microsoft moet nog aankondigen wat ze aankomende donderdag qua informatie en beelden gaan delen.

Gaat Microsoft dan echt de toekomstplannen met Bethesda onthullen? Mocht het zover komen, dan lees je dat natuurlijk terug bij PSX-Sense.

HEY YOU – stop scrolling + peep this week's #XboxOn streams 👇

Mon ➡️ Call of Duty: Warzone

Tues ➡️ Football Manager 2021 – Powered by @ASUS_ROGUK

Weds ➡️ Sea of Thieves

Thur ➡️ TBA

Fri ➡️ The Elder Scrolls V: Skyrim

— Xbox UK (@xboxuk) March 8, 2021