De laatste game die SIE London Studio op de markt bracht was Blood & Truth en deze titel wist hoge ogen te gooien. We weten nog niet met welke game de ontwikkelaar nu bezig is, maar als we het mede-studiohoofd mogen geloven heeft dit spel gigantisch veel potentie.

Tara Saunders wil dat de ontwikkelaar groot denkt en dat ze hun potentie ten volste benutten. De volgende game van London Studio heeft volgens haar gigantisch veel potentie en het is de bedoeling dat hier maximaal gebruik van wordt gemaakt. Dit moet echter niet ten koste gaan van het welzijn van de mensen die bij de ontwikkelaar werken, dus er moet een goede werk-thuis balans zijn.

“I want us to dream big and realise our full potential… but at the same time ensure that there is a real emphasis on ethical and sustainable game development practices,” Saunders said. “We have super strong values in place that mean we should be keeping in mind the importance of inclusivity, balance and team spirit on a day to day basis. Our next project has HUGE potential and we want to leverage that to the max by empowering the team to thrive and deliver a top quality game!”