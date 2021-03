Met nog een paar weken te gaan totdat It Takes Two in de winkels ligt, hebben Electronic Arts en Hazelight weer een nieuwe trailer gedeeld. Deze trailer laat allerlei fragmenten uit de game zien en ook stukjes van het verhaal komen voorbij.

In onze preview schreven we al dat It Takes Two ontzettend creatief is dankzij de variatie, de gameplay en de samenwerking. Dat komt ook nu weer naar voren in deze trailer, dus check de nieuwe beelden hieronder zeker even!

It Takes Two is vanaf 26 maart verkrijgbaar.