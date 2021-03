Waterkoeling onder pc-bouwers wordt met de dag toegankelijker, maar er zijn ook een aantal fanatieke modders die hun consoles onder handen nemen. Het was daarom slechts een kwestie van tijd voordat iemand besloot om zijn/haar PlayStation 5 te waterkoelen en modder Nhenhophach van Modding Cafe is er in geslaagd.

In de onderstaande video is te zien hoe Nhenhophach de console uit elkaar haalt en voorziet van een custom loop, waterblok en zelfs een compleet nieuwe behuizing. Het resultaat is een beest van een console, met hele aardige koelingsvaardigheden.

Nhenhophach zegt dat dit nog maar de eerste versie van een watergekoelde PlayStation 5 is en belooft in de toekomst met meer varianten te komen. Hij hoopt zelfs de watergekoelde units te kunnen verkopen, hoewel de verwachting is dat Sony daar een stokje voor zal steken.

“This is just the very first version of water cooled PS5, there will be so many more versions. We are continuing [to] prepare for [a] commercial version and also ready to integrate the water cooled PS5 into one of our next PC build, don’t miss it.”