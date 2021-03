Er zijn al een paar sales in de PlayStation Store bezig en Sony heeft er stilletjes nog eentje bijgezet. Het gaat om een ‘oude bekende’, want het betreft de ‘Games voor nog geen €15,-‘ sale en dat zegt eigenlijk genoeg. Alle aanbiedingen, en dat zijn er nogal wat, kosten hooguit €15,-. Het merendeel is echter lager geprijsd.

Hieronder zoals altijd een greep uit de aanbiedingen en voor het volledige overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht.

Grand Theft Auto: San Andreas – Van €14,99 voor €10,04

Mortal Kombat X – Van €19,99 voor €9,99

LittleBigPlanet 3 – Van €19,99 voor €9,99

Assassin’s Creed IV: Black Flag – Standard Edition – Van €19,99 voor €9,99

Hello Neighbor – Van €29,99 voor €7,49

Dying Light: The Following – Van €19,99 voor €9,99

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition – Van €39,99 voor €9,99

Canis Canem Edit – Van €14,99 voor €8,99

inFAMOUS Second Son – Van €19,99 voor €9,99

Grand Theft Auto: Vice City – Van €14,99 voor €8,99

LEGO Worlds – Van €29,99 voor €12,89

LEGO CITY Undercover – Van €59,99 voor €14,99

MudRunner – Van €34,99 voor €8,74

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – Van €29,99 voor €9,89

Blood & Truth – Van €39,99 voor €14,79

Grand Theft Auto III – Van €14,99 voor €8,99

Killzone: Shadow Fall – Van €19,99 voor €9,99

Dragon Ball FighterZ – Broly (DBS) – Van €4,99 voor €2,49

GreedFall – Van €49,99 voor €12,49

Naruto: Ultimate Ninja Storm – Van €19,99 voor €5,99

Dragon Ball FighterZ – Jiren – Van €4,99 voor €1,99

Everybody’s Golf VR – Van €29,99 voor €9,89

MudRunner – American Wilds Expansion – Van €9,99 voor €4,99

Dead Island: Riptide Definitive Edition – Van €19,99 voor €3,99

Dungeons 3 – A Multitude of Maps – Van €4,99 voor €3,34

Blackguards 2 – Van €19,99 voor €4,99

GUNGRAVE VR U.N – Van €14,99 voor €4,49

Dungeons 3 – Once upon A Time – Van €4,99 voor €2,49

Oh My Godheads – Van €14,99 voor €2,99

Dungeons 3 – Evil of the Caribbean – Van €4,99 voor €2,49

Octahedron – Van €12,99 voor €5,19

