De uitgever van Six Days in Fallujah liet in februari weten dat de focus van de game niet op de oorlog zal liggen, maar op wat voor invloed de beslissingen van bovenaf op militairen hadden. Victura meldt nu via Twitter hoe het verhaal van de game verteld zal worden.

Het verhaal van Six Days in Fallujah draait om de oorlog in Irak en dit zal vanuit verschillende perspectieven worden belicht. De ontwikkelaar heeft zowel militairen die aan de oorlog hebben deelgenomen als burgers in Irak geïnterviewd om zo een goed beeld te krijgen van hoe zij het conflict hebben beleefd.

Er zullen documentaire segmenten aanwezig zijn in de game die als context dienen voor wat er gebeurt. Deze zijn dus gebaseerd op waargebeurde verhalen. Hieronder de volledige verklaring van Victura omtrent deze nog altijd controversiële game.