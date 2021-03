Nog niet zo lang geleden verscheen MXGP 2020, die zich richt op het officiële motorcross kampioenschap. Dat is echter niet het enige kampioenschap, want ook heb je nog Monster Energy Supercross. Ook van die afdeling binnen motorcrossen worden games gemaakt, ook door Milestone en daarvan is het nieuwste deel nu verkrijgbaar.

Het gaat hier om Monster Energy Supercross 4, die sinds deze week in de digitale schappen ligt. Dan kan een launch trailer natuurlijk niet ontbreken en die hebben we bijgesloten. Deze game is verkrijgbaar voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Interesse? Dan kan je hier in de PlayStation Store terecht.