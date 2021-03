De survivalgame Rust, een zeer populaire game die zo’n 7 jaar geleden in early access verscheen op pc, werd een tijdje geleden ook aangekondigd voor release op de PlayStation 4. Behalve dat er gezegd werd dat de game in 2021 uit zou moeten komen, wisten we niet veel meer.

Ondertussen is voor de game een gesloten beta aan de gang en uitgever Double Eleven heeft zich uitgelaten over een specifieker moment voor de release van de game op consoles. Helaas staat de precieze datum nog niet vast, maar er werd wel beloofd dat de release nog in de lente zal zijn. Gelukkig is de release dus al vrij dichtbij, al weten we niet exact wanneer.