Je zou het bijna vergeten, maar Quantum Error was één van de eerste games die werd aangekondigd voor de nieuwe generatie consoles. Tevens werd het ook direct bestempeld met die felbegeerde zegel van PlayStation exclusieve titel.

In de eerste instantie hadden de ontwikkelaars het gemunt op de releasedatum van de PlayStation 5, maar dat bleek al gauw veel te enthousiast. En dat blijkt, want een aantal maanden na de release van de PS5 heeft Quantum Error nog steeds geen releasedatum. Wel is er ondertussen weer een teaser trailer verschenen en deze zal normaal gesproken snel opgevolgd worden door meer.

Het is vooralsnog dan wel niet veel wat we onder ogen krijgen, maar die belofte van een Dead Space-achtige game in eerste persoon, lijkt wel haalbaar te zijn na het zien van deze beelden. Wij zijn vooralsnog heel benieuwd naar wat de ontwikkelaars ons voorschotelen als de game eenmaal uit is!